Treinador da Oliveirense suspenso por 15 dias por críticas à arbitragem

Na sequência de um processo disciplinar aberto ao treinador Fábio Pereira, da UD Oliveirense, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o técnico foi sancionado com 15 dias de suspensão e ainda multado em 1.785 euros.Na origem do processo disciplinar estão críticas de Fábio Pereira à arbitragem, com o processo disciplinar a citar artigo do Regulamento de Disciplina referentes a lesão de honra e reputação.Com esta sanção, o treinador da UD Oliveirense não estará no banco no encontro da Taça de Portugal, frente ao Boavista, alusivo à 3.ª eliminatória da prova rainha do futebol português.