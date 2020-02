Trio recuperável para a receção ao Casa Pia

Apesar de não terem marcado presença no treino desta terça-feira da UD Oliveirense, Bruno Vale, Alemão e Welligton devem recuperar a tempo do jogo com o Casa Pia, no próximo sábado.





Os dois primeiros saíram do último jogo, contra o Farense, com problemas físicos, mas, ao que tudo indica, as lesões não serão graves. Por seu lado, Wellington, que foi substituído no encontro frente ao Benfica B, também deverá recuperar a tempo de poder dar o seu contributo à equipa. No plano oposto encontram-se Bouldini e Paraíba. A dupla tem sido baixa nas últimas semanas devido a lesão e a situação não se deverá alterar.Noutro âmbito, Coelho está de regresso às opções do treinador Pedro Miguel. O guarda-redes cumpriu um jogo de castigo na última jornada, mas pode voltar a ser utilizado na receção ao Casa Pia.A formação de Oliveira de Azeméis volta a treinar esta quarta-feira, desta vez no Estádio Carlos Osório.