UD Oliveirense antecipa dia dos namorados com declarações apaixonadas do plantel





O dia de São Valentim é só de hoje a uma semana, mas o amor pela UD Oliveirense não pode esperar. Pelo menos, é assim que o plantel demonstra o seu sentimento pelo clube, com declarações de Serginho, Filipe Gonçalves, Leandro Silva, Sérgio Silva e Coelho.O primeiro aparece no Estádio Carlos Osório a beijar o emblema do clube de Oliveira de Azeméis após um apaixonado "I love you", o médio-defensivo ajoelha-se para pedir a UD Oliveirense em casamento, o lateral mostra os seus dotes na guitarra com uma serenata, ladeado por Serginho e pelo capitão Sérgio Silva, enquanto o guarda-redes conta uma história de amor.Tudo isto para pedir o apoio dos adeptos para a receção ao Benfica B, no próximo domingo de manhã, com o lema: "O dia dos namorados é domingo!"Vale a pena ver o vídeo publicado nas redes sociais dos oliveirenses. Estamos ou não estamos na presença de verdadeiros artistas?O encontro com os encarnados também vai contemplar um concurso de fotografias, sendo que a melhor será premiada com um jantar para duas pessoas no hotel Dighton, em Oliveira de Azeméis. Por outro lado, é no encontro com o Benfica B que será inaugurado um écran gigante no estádio.