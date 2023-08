UD Oliveirense assegura jovem japonês para o meio-campo

A UD Oliveirense anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Kotaro Nagata, médio de apenas 18 anos. O jovem chega a Oliveira de Azeméis proveniente do Yokohama, que pertence ao Onodera Group, acionista maioritário da formação portuguesa.Desta forma, ficam ainda mais fortes os pontos de ligações entre as duas equipas, com o internacional jovem pelo Japão, que participou na edição deste verão do Torneio Maurice Revello, anteriormente conhecido como Torneio de Toulon, a fazer o mesmo trajeto que o lendário Kazu Miura e a reforçar assim o contigente nipónico no plantel da UD Oliveirense.Fábio Pereira recebe mais um reforço para um dos sectores do terreno onde existia maior escassez de opções.