UD Oliveirense confirma contratação de Gonçalo Negrão

A UD Oliveirense oficializou esta quinta-feira a contratação do defesa Gonçalo Negrão, confirmando a informação avançada pora 11 de julho. O lateral-direito, de 20 anos, chega a Oliveira de Azeméis proveniente do Benfica, clube onde realizou o final da sua formação.Na época passada, Gonçalo Negrão fez 17 jogos pelos sub-23 encarnados. Já em 2021/22, sagrou-se campeão nacional de juniores ao serviço das águias. Natural do Porto, o jovem teve também passagens pelos escalões de formação de Rio Ave e V. Guimarães.Na UD Oliveirense, o lateral vai concorrer com Diogo Casimiro pela vaga no lado direito da defesa.