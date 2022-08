UD Oliveirense confirma renovação de Vasco Gadelho

A UD Oliveirense oficializou, esta segunda-feira, a renovação de Vasco Gadelho com o clube, garantindo assim a continuidade do jovem de 22 anos por mais uma época.Natural de Gondomar, onde fez boa parte da formação, antes de a terminar no Feirense, o esquerdino, que pode atuar tanto a lateral como a extremo, chegou à formação de Oliveira de Azeméis na época passada, proveniente do Oleiros, tendo acompanhado o técnico Fábio Pereira na mudança de clube.Ao serviço da UD Oliveirense, Vasco Gadelho realizou 25 jogos, apontando dois golos e assinando uma assistência.