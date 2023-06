UD Oliveirense confirma saída de Pedro Graça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UD Oliveirense confirmou este domingo mais uma saída do plantel. O médio Pedro Graça terminou contrato e não vai continuar ao serviço da formação de Oliveira de Azeméis em 2023/24.O jogador, de 24 anos, fez apenas 11 jogos nas suas duas épocas no clube, dez deles na última temporada, depois de ter sofrido uma lesão grave que o afastou dos relvados durante 2021/22, onde só participou numa partida.Antes, a UD Oliveirense já tinha confirmado as saídas de Serginho Andrade, Nuno Valente, Volnei, Pedro Marques e Gonçalo Pimenta.