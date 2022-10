UD Oliveirense convoca AG Extraordinária para debater alienação de 52,5% da SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UD Oliveirense convocou os sócios para uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para 3 de novembro, pelas 20h30, que terá como ponto principal a deliberação sobre o processo de alienação de 52,5 por cento da SAD, processo no qual o clube detém o direito de preferência.Aquando da formação da SAD no final de 2019, Akihiro Kin, investidor japonês, tornou-se proprietário da mesma, adquirindo 70 por cento das ações. Quase três anos depois, o nipónico pretende agora vender uma parcela significativa da sua participação na sociedade desportiva., o presidente Horácio Bastos admitiu que o "clube não está a pensar comprar pelo valor em causa" a percentagem em questão, admitindo a existência de "outro parceiro para entrar e comprar esses 52,5 dos 70% ao acionista que os detém", situação que terá de ser aprovado pelos sócios na reunião magna.A Assembleia Geral Extraordinária vai ter lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis.