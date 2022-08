UD Oliveirense dá início à venda de bilhetes para a receção ao Mafra

A UD Oliveirense arrancou a venda de bilhetes para a jornada inaugural da edição 2022/23 da Liga Sabseg. De regresso ao segundo escalão do futebol português, a equipa de Oliveira de Azeméis defronta o Mafra no sábado, pela 14 horas, no Carlos Osório.Para os sócios com lugar anual, a entrada será gratuita, embora os preços se mantenham a valores acessíveis para os restantes adeptos. 2,5 euros e 5 euros são os preços para sócios sem lugar anual e público geral, respetivamente.A venda dos lugares anuais arrancou ontem, sendo que o preços variam consoante a zona: 50 euros para a bancada lateral, 100 euros para a bancada central e 200 para os camarotes.