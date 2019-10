UD Oliveirense distinguida pela FPF como entidade formadora de 5 estrelas

Já havia sido reconhecida como entidade certificada de formação de futebol pela FPF e esta manhã recebeu o certificado de formação de 5 estrelas. A UD Oliveirense, representada por Rui Almeida, responsável da formação do clube de Oliveira de Azeméis, recebeu o documento das mãos de Fernando Gomes.





"É uma distinção e reconhecimento público que nos enche de orgulho e faz projetar o futuro do futebol de formação com ainda mais convicção", escreveu esta tarde a UD Oliveirense no seu site oficial.