Naquele que foi o seu sexto encontro de preparação para a nova temporada, a UD Oliveirense empatou a duas bolas com a equipa B do V. Guimarães, formação que milita na Liga 3.O duelo foi disputado no Estádio Carlos Osório e os golos da equipa da casa foram apontadas por caras novas da turma às ordens, com o médio Serginho e o avançado Miguel Pereira a fazerem o gosto ao pé.A formação de Oliveira de Azeméis tem novo teste marcado para 30 de junho, frente ao Benfica B.