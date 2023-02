UD Oliveirense empresta Vítor Pisco ao Paredes

Além de Randy Obi e Lamine, emprestados à Camacha, a UD Oliveirense anunciou esta quarta-feira mais duas saídas do plantel às ordens de Fábio Pereira: Vítor Pisco e Marcelo Marques.Sem grande espaço nas escolhas do técnico, o médio, de 26 anos, foi cedido ao Paredes, clube que milita atualmente na Liga 3, depois de ter feito apenas 10 jogos na primeira metade da época, apenas um deles com o estatuto de titular.Por sua vez, o avançado, de 24 anos, rescindiu com a turma de Oliveira de Azeméis, depois de também ter realizado apenas 10 encontros até ao momento. Na época transata, Marcelo Marques apontou cinco golos em 21 jogos.