UD Oliveirense empresta Randy Obi e Lamine à Camacha

No último dia do mercado de inverno, a Camacha, clube que milita no Campeonato do Portugal, garantiu dois reforços provenientes da UD Oliveirense. Randy Obi e Mohammed Lamine chegam por empréstimo válido até ao final da época.O avançado nipónico, de 23 anos, cumpria a quarta época em Oliveira de Azeméis, onde nunca se afirmou. Esta época, participou em apenas seis jogos, tendo apontado um golo. Por sua vez, o médio ganês, de 22 anos, cumpria a terceira época, mas também com utilização reduzida. Na presente temporada, foi opção em apenas em dois jogos.