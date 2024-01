UD Oliveirense inscreve Klebinho no plantel

Klebinho já foi inscrito pela UD Oliveirense no plantel, de acordo com o site da Liga Portugal, confirmando-se a notícia que Record avançou em primeira mão . O brasileiro vai reforçar a equipa às ordens de Ricardo Chéu e ser oficializado ainda antes do fecho do mercado de janeiro.O jogador, de 25 anos, pode entrar em campo como lateral direito, assim como médio com caraterísticas mais defensivas, valendo-llhe a polivalência ideal para colmatar várias posições nos processos do técnico da Oliveirense.Este é o terceiro reforço da formação de Oliveira de Azeméis no último dia do mercado, depois de Frederico Namora