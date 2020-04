UD Oliveirense oferece máscaras aos sócios

Com as competições suspensas, os clubes têm procurado formas de interagir com os adeptos. Nesse sentido, a UD Oliveirense aproveitou um aspeto simples como o pagamento de quotas para aproximar os sócios do clube.





Durante o mês de maio, o conjunto de Oliveira de Azeméis vai oferecer uma máscara personalizada a todos os sócios que regularizem as suas quotas durante o mês de maio. Dessa forma, para além de ser regularizada uma situação importante para a saúde financeira do clube, a UD Oliveirense também ajuda os sócios a protegerem-se durante este período de isolamento social, sendo a máscara reutilizável."Faz parte da nossa responsabilidade enquanto instituição estarmos próximos das pessoas. Esta é uma Campanha Social que quer dotar os Oliveirenses de máscaras que no futuro serão obrigatórias para todos os cidadãos. Numa primeira serão exclusivas para sócios que atualizem e paguem as quotas e posteriormente serão colocadas à venda", explicou o presidente Horácio Bastos.