UD Oliveirense propões alterações para o fim dos campeonatos de formação

Perante o facto de a Federação Portuguesa de Futebol ter anunciado o cancelamento de todas as competições nos escalões de formação, a UD Oliveirense enviou um documento à AF Aveiro com propostas de alterações para o fim dos campeonatos. De acordo com o clube oliveirense, "todos os clubes seriam beneficiados e não prejudicados" com as soluções apresentadas.





Nesse sentido, a proposta da UD Oliveirense começa por fazer referência ao Campeonato Nacional da 1ª Divisão Sub-19. O clube sugere que não haja lugar a descidas de divisão porque a fase de manutenção não terminou. Para além disso, "as equipas que se apuraeream para a fase de subida da 2ª Divisão garantiam a subida à 1ª Divsão", sendo que, em 2020/21, essa mesma 1ª Divisão seria disputada em duas séries de 18 equipas.Quanto ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão Sub-19, a solução encontrada é a seguinte: "Não há lugar a descidas de divisão, visto que a fase de manutenção não terminou. As equipas 1.º classificadas nas Associações Distritais até ao momento da interrupção subiriam à 2ª Divisão Nacional Sub 19".Para os campeonatos nacionais de sub-17 e sub-15, a proposta é a mesma. "A fase de manutenção / descida terminou. As equipas nos lugares de descida disputam a 2ª Divisão Nacional na época 2020/2021. As equipas 1.º classificadas nas Associações Distritais até ao momento da interrupção subiriam à 2ª Divisão Nacional"A nível distrital, a UD Oliveirense também apresentou medidas concretas e uniformes para os três campeonatos em questão (Sub-19, Sub-17 e Sub-15). "O 1.º Classificado no momento da interrupção sobe à 2ª Divisão Nacional. As equipas classificadas em lugares de subida na 2ª Divisão Distrital sobem à 1ª Divisão Distrital. Não há lugar a descidas de divisão", pode ler-se no comunicado.O conjunto de Oliveira de Azeméis acrescentou ainda que considera fundamental que a AF Aveiro ouça os clubes e que faça chegar a proposta à Federação e sublinhou que a temporada 2020/21 será sempre de "transição" e que os modelos competitivos até agora em vigor voltariam no futuro.