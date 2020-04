UD Oliveirense renova com o coordenador técnico da formação

A UD Oliveirense anunciou, há menos de uma hora, que Nélson Pinho continuará a ser o coordenador técnico do futebol de formação na temporada 2020/21, tendo renovado contrato com o clube de Oliveira de Azeméis.





"É uma grande responsabilidade e um enorme orgulho. Continuaremos a desenvolver, com profissionalismo, os nossos jovens jogadores e a sermos uma referência no distrito e a nível nacional pelo nosso processo de formação", afirmou o coordenador, que se prepara para iniciar a 4ª época nas mesma funções.Por outro lado, Nélson Pinho fala de uma forma esperançosa no que concerne as expectativas para a época que vem: "A próxima época trará muitas novidades, melhores condições para os nossos jogadores e o investimento na formação continuará a ser uma realidade."