UD Oliveirense revela primeiros nomes do plantel para a temporada 2020/21

Depois de Horácio Bastos ter confirmado, em entrevista a Record, que iria haver muitas mexidas em termos de plantel na UD Oliveirense, o clube revelou, esta terça-feira, o nome dos primeiros jogadores que compõem a equipa.





Neste momento, o treinador Pedro Miguel conta com 13 atletas. São eles Coelho, Ricardo Tavares, Pedro Kadri, Duarte Silva, Fostino Manga, Leandro Silva, Filipe Gonçalves, Pedro Ferreira, Ono, Dionathã da Silva, José Sacra, Obi e Cláudio Silva.Caio Zanardi, diretor desportivo da UD Oliveirense, explicou como está a ser feita a construção do plantel: "Tentamos chegar a acordo com alguns jogadores do plantel, mas, devido à valorização desportiva que conquistaram na Oliveirense e à expectativa de aumento salarial não nos foi financeiramente possivel segurar esses atletas".A formação oliveirense agradeceu aos jogadores que estão de saída e informou que serão apresentados reforços nos próximos dias.