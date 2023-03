UD Oliveirense vence jogo-treino contra o Oliveira do Hospital

Para manter os índices competitivos durante esta pausa no campeonato para os compromissos das seleções, a UD Oliveirense realizou, na manhã deste sábado, um jogo de preparação com o Oliveira do Hospital, que terminou com uma vitória por 4-0 e que contou com a participação do avançado Kazu Miura.Contratado em janeiro, o japonês, de 56 anos, ainda não teve oportunidade de fazer a estreia oficial pelo clube de Oliveira de Azeméis, tendo estado a debelar alguns problemas físicos. Nesse sentido, este jogo-treino acabou por ser a primeira vez que o mais velho futebolista profissional do mundo se mostrou ao técnico Fábio Pereira num contexto mais competitivo.Neste duelo frente à formação da Liga 3, que vai disputar a fase de permanência da prova, Jonata, Serginho, Michel Lima e Anthony Carter foram os autores dos golos.