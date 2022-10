«Vieram aqui para nos roubar»: diretor da UD Oliveirense suspenso por um mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fim do jogo entre a UD Oliveirense e o Benfica ficou marcado por momentos de alguma tensão, situação que valeu a expulsão de Ricardo Fernandes, diretor desportivo dos oliveirenses. O dirigente ficou a conhecer, esta terça-feira, os castigos que lhe foram aplicados.Para além de ter sido multado em 1785 euros, Ricardo Fernandes foi suspenso por um mês devido a críticas à arbitragem. De acordo com o relatório do árbitro, o ex-jogador terá proferido "Isto é um roubo! Vai para o cara***! Vieram aqui para nos roubar" na direção da equipa de arbitragem.Recorde-se que o Benfica B chegou ao empate a dois golos num lance em que a UD Oliveirense ficou a pedir fora-de-jogo.