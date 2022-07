Vítor Pisco mais uma época na UD Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UD Oliveirense oficializou, esta sexta-feira, a continuidade do médio Vítor Pisco no plantel às ordens de Fábio Pereira. Aos 26 anos, o médio vai ter a primeira experiência na Liga SABSEG.Vítor Pisco vai assim, ao que tudo indica, cumprir a sua primeira época completa na formação de Oliveira de Azeméis, depois de ter chegado ao clube em janeiro, proveniente do Sertanense. Ainda assim, foi a tempo de realizar 14 jogos, todos na condição de titular.Antes de chegar à UD Oliveirense, o médio representou Trofense, Sertanense, Sousense, Gafanha, Cinfães, U. Madeira e Condeixa.