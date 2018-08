Continuar a ler

Durante a pré-época, a Oliveirense empatou com o V. Guimarães B, Académica e AC Viseu e somou derrotas nos confrontos com a equipa principal do V. Guimarães e o Felgueiras.A época dos oliveirenses já começou de forma oficial, estreando-se com uma derrota por 3-1, no Estádio do Jamor, contra o Belenenses, na segunda fase da Taça da Liga Allianz.Na próxima semana, os comandados de Pedro Miguel recebem a Académica, no Estádio Municipal de Aveiro, na primeira jornada do segundo escalão português.