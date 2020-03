Voltar às origens deu-lhe o onze

Para quem é atento ao fenómeno futebolístico, sabe enumerar adaptações de sucesso, isto é, jogadores que começam a jogar numa nova posição e atingem outros patamares num novo espaço do terreno de jogo. O caso de Diogo Clemente é um pouco diferente.





Depois da inesquecível campanha do Caldas na Taça de Portugal, em que atingiu as meias-finais da edição de 2017/18, o canhoto mudou-se para Oliveira de Azeméis, saltando do Campeonato de Portugal para a 2ª Liga como o lateral-esquerdo dessa equipa que surpreendeu o país.Médio durante toda a sua formação, cumprida também no emblema das Caldas da Rainha, é em 2013/14, no Torreense, que Clemente começa a ser usado a lateral-esquerdo por não estar a ter tantas oportunidades no centro do terreno. Por aí se fixou até chegar à UD Oliveirense.O que é certo é que, nos últimos nove jogos, o camisola 8 oliveirense só falhou a partida com o Estoril por castigo. Nas outras 8 foi titular no miolo, a equipa teve quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, ascendendo do 14º ao 10º lugar, tendo baixado uma posição na sequência do empate da última jornada com os canarinhos.Numa fase em que Diogo Clemente se adaptava à nova equipa e Pedro Miguel avaliava a qualidade do seu então reforço, jogador e equipa técnica tiveram uma conversa na época passada em que o primeiro informou o treinador e os seus adjuntos do seu passado a meio-campo. A verdade é que por estes dias o esquerdino já é mais visto como médio do que lateral. Em fim de contrato, é, por certo, uma das prioridades da SAD para renovar. Conforme Record já deu conta, a administração debruça-se sobre o tema renovações, cuja discussão foi interrompida devido ao coronavírus.jogos a titular nos últimos 9 e tudo por culpa de um castigo que cumpriu com o Estoril, todos a jogar a médio.jogos com a camisola do emblema de Oliveira de Azeméis. E 2018/19 fez 23, esta época vai em 19. Não deverá ser difícil para o lateral superar-se...