Wellington: «Sempre sonhei jogar na Europa e estou a gostar de estar em Portugal»

Welligton foi um dos convidados do ‘Passe de Letra’, rubrica que a UD Oliveirense criou para dar a conhecer o dia a dia dos jogadores do plantel durante o período de isolamento social. O defesa central fez um balanço da sua passagem pelos oliveirenses e revelou que tem tido um apoio importante para treinar nesta fase.





"Sempre sonhei jogar na Europa e estou a gostar de estar em Portugal e na UD Oliveirense. A 2ª Liga é um campeonato muito competitivo. Também tive bons momentos no Brasil e passei por boas equipas lá, posso dizer que estou a ser feliz na minha carreira", começou por afirmar o jogador de 28 anos.O jogador brasileiro aproveitou ainda para explicar o que mudou desde o regresso ao Carlos Osório e para analisar a ‘concorrência’ no centro da defesa: "O Alemão sempre me disse que era diferente jogar em casa. Sentimos uma adrenalina muito boa e estamos a fazer um bom trabalho no Carlos Osório, é a nossa fortaleza. Temos uma linha defensiva muito forte. Todos os que entraram ajudaram da melhor forma possível".Welligton namora com Maurine, jogadora brasileira do Famalicão, e assumiu que a companheira tem sido um apoio importante nesta fase. "Eu e a Maurine treinamos juntos e fazemos também as refeições juntos. Um ajuda o outro e isso é importante", concluiu.