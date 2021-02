Wilson Kenidy: «Quero ajudar a equipa a alcançar os objetivos delineados»

Wilson Kenidy foi o último reforço apresentado pela UD Oliveirense e não escondeu a sua satisfação por chegar ao conjunto de Oliveira de Azeméis.





"Quero ajudar a equipa a alcançar os objetivos delineados para o que falta jogar da época. Quero contribuir com o máximo de golos e assistências possíveis. Fui muito bem recebido por toda a gente e estou muito grato pela oportunidade, quero conhecer bem os companheiros para poder ajudar o mais cedo possível", explicou o extremo em declarações aos meios oficiais do clube.O extremo, de 28 anos, chega à formação comandada por Raúl Oliveira depois de ter rescindido com o Cova da Piedade. Na primeira metade da temporada, o jogador angolano apontou um golo em dez partidas.