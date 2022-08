Zé Pedro apresentado como reforço da UD Oliveirense

A UD Oliveirense confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Zé Pedro, extremo, de 25 anos, que chega proveniente da Sanjoanense, clube da Liga 3 que já tinha anunciado a saída do jogador para Oliveira de Azeméis.Com grande parte da formação feita no FC Porto, o atacante dá o salto para a 2ª Liga depois de uma temporada produtiva em São João da Madeira, em que participou em 21 jogos, apontado três golos e somando seis assistências.Garantido Zé Pedro, o técnico Fábio Pereira ganha mais uma opção numa das posições mais ricas do plantel, que já contava com Jaiminho, Duarte Duarte, Lessinho e Zé Leite.