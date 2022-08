Zé Pedro e a chegada à Oliveirense: «Oportunidade para mostrar o meu valor»

Oficializado esta manhã como reforço da Oliveirense, o extremo Zé Pedro mostrou-se, nas primeiras declarações como jogador da turma de Oliveira de Azeméis, bastante feliz pela nova etapa na sua carreira."Estou muito feliz. Sinto que é uma grande oportunidade para mim. As pessoas quiseram que eu fizesse parte do plantel e mal soube da proposta aceitei logo. Serei mais um para ajudar, num palco com grande visibilidade e será mais uma oportunidade para mostrar o meu valor", afirmou o jogador, de 25 anos, antes de tecer elogios ao estilo de jogo da equipa: "Foram uma equipa muito agressiva e forte na procura do golo e, por isso, subiram de divisão com muitos golos marcados. Isso é sempre um futebol atraente."Zé Pedro chegou a Oliveira de Azeméis proveniente da Sanjoanense, onde fez 21 jogos, assinando três golos e seis assistências.