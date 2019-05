Alex Costa assume "responsabilidade" pela descida

O treinador Alex Costa assumiu esta segunda-feira a "responsabilidade" pela descida do Vitória de Guimarães B ao Campeonato de Portugal, após o empate com o Sporting de Braga B (2-2) , na 32.ª jornada da 2.ª Liga.Face ao empate somado hoje, a turma vimaranense tornou-se a primeira equipa a descer ao terceiro escalão - é 18.ª e última classificada, com 29 pontos, a oito do 15.º, Arouca, quando já só há duas rondas por disputar - e o treinador admitiu que o seu trabalho ficou ligado à despromoção, apesar de ter dito que os resultados não são tudo quando se trabalha com uma equipa B."Assumo a responsabilidade, mas há que levantar a cabeça, porque o trabalho da equipa B vai além dos resultados. Não tenho problemas em ficar ligado à descida, porque a minha vontade de trabalhar vai muito além deste resultado negativo", disse, no rescaldo do duelo minhoto, realizado em Guimarães.O técnico considerou ainda que o Vitória B, lanterna-vermelha da prova desde a 24.ª jornada, quando perdeu em Paços de Ferreira, por 4-1, voltou a evidenciar, frente a equipa B do Braga, a "intranquilidade" que lhe custou pontos noutros jogos da época.Ex-jogador do clube, em 2004/05 e nas épocas que se estenderam de 2010/11 a 2012/13, Alex Costa não esclareceu se vai continuar ou não no clube, mas realçou que está pronto para "continuar a entregar-se ao clube", em caso de permanência.Apesar de ter admitido que o Campeonato de Portugal não é o "patamar ideal" para a evolução dos jovens jogadores do Vitória, o treinador lembrou que vários elementos do grupo que disputou o terceiro escalão, na época 2013/14, subiu, em 2014/15, à equipa principal, para a ajudar a conseguir um quinto lugar e o apuramento para a Liga Europa."Estes jogadores, a seu tempo, irão dar respostas. Os riscos que corremos na equipa B podem ser recompensados com jogadores que, a médio prazo, podem subir à equipa principal", explicou.O Vitória B viu a descida confirmada frente a um adversário que ainda tem hipóteses matemáticas de permanência no escalão, apesar de estar obrigado a vencer os dois jogos e a esperar que os restantes adversários percam - o Braga B ocupa o 17.º lugar, com 31 pontos, a seis de Farense (14.º), Arouca (15.º) e Varzim (16.º).Custódio, um dos adjuntos da equipa B arsenalista, admitiu que os jogadores bracarenses estão "conscientes das dificuldades" para se manterem na 2.ª Liga, mas que isso não pode interferir na motivação para se tentarem livrar da descida."Temos jogadores jovens, de 20 e 21 anos. Nunca nos pode faltar a motivação, principalmente a representar um grande clube como representamos. A quem faltar motivação, é melhor escolher outra vida", disse, no final da partida.