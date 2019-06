João Pedro "JP" é reforço do V. Guimarães B

apurou que o avançado português, de 22 anos, João Pedro Sousa Silva, mais conhecido por 'JP', é reforço do V. Guimarães B, proveniente do Trofense.O ponta-de-lança, que brilhou ao serviço da seleção portuguesa no Torneio de Toulon de 2016 (escalão sub-22), troca a cidade da Trofa por Guimarães, após ter saído do Gil Vicente em janeiro de 2018.O jovem jogador, que dividiu a formação entre o Micaelense e o Santa Clara, passou também pelo Gil Vicente e Trofense, tendo feito nesta última temporada 31 jogos e 8 golos.Recorde-se que a equipa B do V. Guimarães foi último classificado na temporada 18/19 da 2ª Liga Portuguesa, caindo para o Campeonato de Portugal.S.J.