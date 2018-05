Continuar a ler

O técnico, de 43 anos, ingressou no clube de Guimarães, cidade onde nasceu, em junho de 2015, e, nas três épocas pela equipa do segundo escalão, alcançou sempre a manutenção, obtendo o 13.º lugar na primeira temporada e o 11.º em 2016/17 e 2017/18.O clube vimaranense, aliás, enalteceu, no comunicado, o "trabalho desenvolvido" por Campelos, pelos "excelentes resultados classificativos da equipa B", mas também pela "exemplar formação de jovens que progrediram na equipa principal" - lançou o lateral-esquerdo Konan e o extremo Raphinha, esta quarta-feira oficializado como reforço do Sporting Antes de ingressar no Vitória, Campelos passou, como técnico principal, pelo Videoton B, da Hungria, em 2013/14, e pelo Trofense, em 2014/15, então na 2.ª Liga, após ter sido adjunto de Toni na Arábia Saudita (Ettifaq e Al Ittihad), nos Emirados Árabes Unidos (Al Sharjah) e no Irão (Tractor).A restante equipa técnica, composta pelos adjuntos Marco Alves, Fernando Batista e Fernando Ribeiro, também deixou o clube vimaranense.