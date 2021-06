Remodelações em marcha no plantel e no staff do Varzim

A direção liderada por Edgar Pinho não tem tido um momento de descanso na tentativa de dotar a equipa com uma estrutura que possa fazer esquecer o mau momento que os Lobos do Mar enfrentaram na época que agora termina, na qual terminaram em 15.º na Liga Sabseg e garantiram a permanência apenas na última jornada.





Para já não foram renovados os contratos de Nelson Agra, Rui Coentrão, Tembeng, Diarra e André Vieira. Em sentido inverso, Zé Tiago , de 32 anos, foi oficializado esta terça-feira e é o primeiro reforço do clube poveiro para 2021/22.No que diz respeito ao staff registam-se as saídas de Américo Campos, vice-presidente na área do futebol, e Vitor Pimenta, fisioterapeuta, e a entrada de Joaquim Jorge , para diretor geral do clube, a qual também foi anunciada esta terça-feira.A todo o momento estão reservadas outras revelações quer em aquisições, quer em dispensas e renovações de contratos.