Varzim assegura três reforços nos escalões não profissionais

O Varzim, da 2.ª Liga, anunciou esta quarta-feira a contratação do médio Pami (ex-Canelas), do defesa Álvaro Milhazes (ex-Sertanense) e do avançado Jhon Rentaria (ex-Vianense).

Pami, médio defensivo luso-guinense, de 21 anos, formado no Sporting, e com passagens, também, pelos escalões jovens de Vitória de Guimarães e Desportivo de Chaves, completou, na época que agora terminou, 30 jogos pelo Canelas, do Campeonato Portugal, onde apontou um golo.

Já Álvaro Milhazes, defesa esquerdo de 23 anos, natural da Póvoa de Varzim, regressa ao clube onde fez a maior parte da sua formação, contando, depois, com passagens por Sousense, Salgueiros, Nogueirense e, na última época, pelo Sertanense, do Campeonato Portugal, onde participou em 27 jogos e apontou dois golos.

Quanto a Jhon Renteira, é um avançado colombiano, de apenas 18 anos, que nas duas últimas temporadas alinhou no Vianense, primeiro na formação júnior e já esta época na equipa principal, onde teve nove chamadas na 1.ª divisão do campeonato distrital de Viana do Castelos.

O emblema poveiro, que não divulgou a duração dos vínculos com estes três reforços, já tinha assegurado as contratações do guarda-redes Ricardo Nunes (ex- Desportivo de Chaves), do defesa Rui Silva (ex-Académico de Viseu) e do médio Boubakary Diarra (ex-Cova da Piedade).