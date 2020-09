Adeptos do Varzim ficaram fora do estádio mas com o coração lá dentro

Uma prova de união clubista no Varzim foi demonstrada no jogo com o FC Porto B, apontando à evidência o quanto está coesa a família varzinista neste momento de limitações sanitárias por causa da Covid-19 que grassa em todo o mundo. Os adeptos uniram-se em grande escala fora do estádio e lá permaneceram durante todo o jogo, guiados pelas imagens transmitidas pelo pequeno aparelho que levaram, possibilitando a assistência do desenrolar da partida, sempre entoando coros de apoio à equipa, adensando-se no momento em que foi marcado o golo da vitória, assim como no final, a festejar os primeiros três pontos desta nova temporada.





Ao treinador do Varzim, Paulo Alves, não escapou esta prova de amor, já demonstrada noutras ocasiões, e não se esquivou a deslocar-se até às imediações do Estádio do Varzim, agradecendo tão caloroso apoio, com algumas palavras para serem registadas: "Sei o que os sócios sofrem por não puderem estar lá dentro. Eles sofreram com toda a certeza com isso e esta vitória vai inteiramente para eles porque estão desejosos de estar connosco e sei que vão ajudar-nos muito. É um apoio importante e extraordinário, fizeram-no no início, no decorrer e também no fim do jogo, incansavelmente, dizendo à equipa que não está sozinha."Agora, os 'Lobos do Mar' preparam-se para dar seguimento ao bom resultado no primeiro passo do campeonato, na deslocação a Chaves, por sinal num terreno onde a equipa de Paulo Alves empatou na época passada (1-1) naquele que seria o último jogo de uma época interrompida prematuramente. Como o duelo está marcado para sexta-feira, às 17h, o plantel não teve direito a folga esta semana. Yusuf Tunc, autor do golo do triunfo diante dos azuis e brancos, saiu do desafio com queixas musculares, mas tem trabalhado sem quaisquer condicionalismos.