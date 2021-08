Adeptos do Varzim podem ir à Choupana sem Cartão do Adepto

O Varzim intercedeu junto do Nacional e conseguiu que não seja necessária a apresentação do Cartão do Adepto para que os apoiantes poveiros possam assistir ao encontro da próxima jornada da Liga Sabseg, na Choupana.





Na passada segunda-feira, o Varzim lançou uma informação no seu site admitindo ser necessário a apresentação do tão discutido Cartão do Adepto para que qualquer apoiante pudesse assistir à partida frente ao Nacional da Madeira, a realizar-se neste sábado.No entanto, a formação da Póvoa de Varzim entrou em contacto com a direção dos madeirenses, citando as boas relações entre os clubes, para que a situação pudesse ser discutida e posteriormente alterada. Os contactos surtiram efeito e foi rapidamente anunciado que não será necessário a apresentação do documento, tendo em vista uma maior afluência visitante ao recinto dos alvi-negros."Em virtude das boas relações entre clubes, serão disponibilizados bilhetes para que os adeptos Varzinistas possam assistir ao encontro a realizar no Estádio da Madeira", refere o Varzim, em nota emitida no Facebook.Apesar do Cartão do Adepto não ser necessário, o Varzim deixou um apelo: "No entanto, alertamos que na deslocação à Madeira os adeptos Varzinistas terão de cumprir com um conjunto de medidas impostas pelo Governo Regional da Madeira, exemplo do que é feito para todos os eventos quer sejam de caráter desportivo, festivo ou outros".A novidade do Cartão do Adepto foi muito mal recebida pela maioria dos adeptos portugueses, em que se enquadram também os fãs varzinistas, os quais fizeram notar no passado o seu descontentamento com o movimento. Como tal, esta posição por parte do Varzim vai com certeza ser bem recebida pela comunidade poveira.