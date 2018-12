Adeptos tecem críticias: «Amor de primeira, estrutura de terceira»

Fernando Valente até começou com o pé direito como novo treinador do Varzim, vencendo esta tarde em Arouca (1-0), mas os adeptos varzinistas parecem não estar muito satisfeitos com o trabalho até agora realizado pela "estrutura" do clube.Ao intervalo do jogo, na bancada afeta aos adeptos poveiros, foram exibidas tarjas com a seguinte mensagem: "Amor de 1ª. Estrutura de 3ª."Na conferência de imprensa pós-jogo, Valente não quis comentar o sucedido, dizendo apenas: "Neste momento voltei a estar apaixonado e só tenho um amor que é o Varzim."Já no que toca o jogo, o técnico reconhece que a sua equipa foi feliz, mas mereceu sê-lo pela sua "alma e raça". "Ganhámos porque é possível ganhar assim, mas não é a maneira que eu gosto de jogar, de ganhar, mas sabemos quais são as nossas condições. Fomos inteligentes no jogo defensivo, sobretudo a controlar o jogo aéreo do adversário. O Arouca controlou sempre o jogo e nós, por vezes, olhámos uns para os outros e conseguimos sair para o ataque. Fomos felizes, mas foi uma vitória na alma e na raça, que é uma coisa que esta equipa tem e que está na matriz do clube", analisou.