Agdon: «Chego muito motivado e quero ajudar o Varzim»

Apresentado como reforço do Varzim na passada terça-feira, Agdon não esconde a ambição de ajudar o clube poveiro a sair da zona de despromoção.





"As expectativas são muito altas. Este é um desafio grande e venho motivado para ajudar, seja com golos, assistências ou apenas jogando. Temos de ganhar jogos, dar tudo dentro de campo e acreditar que é possível saírmos desta situação", explicou o jogador aos meios do clube.Depois de uma época de alto nível ao serviço da UD Oliveirense, onde apontou 13 golos em 26 partidas, o avançado brasileiro, de 28 anos, transferiu-se para o Feirense no início desta época. Em nove jogos pelos fogaceiros, não apontou qualquer golo.