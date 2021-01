Agdon, ex-Feirense, reforça Varzim

O avançado Agdon, que alinhava no Feirense, da Liga Sabseg, é o novo reforço do Varzim, igualmente do segundo escalão, anunciou esta terça-feira o emblema poveiro.

Os poveiros não detalharam os contornos da mudança do atacante brasileiro, de 28 anos, que esta época tinha participado em nove jogos pelo conjunto de Santa Maria da Feira, mas não tinha apontado qualquer golo.

Agdon chegou a Portugal em 2013 para representar o Sporting de Braga B, tendo ainda passagens por Merelinense e Oliveirense, no qual, na época passada, se pautou como melhor marcador da 2.ª Liga, com 13 golos apontados.

O avançado brasileiro é o quinto reforço garantido pelos poveiros neste período de transferências, depois de Tiago Almeida (ex-Feirense), Ahmed Isaiah (ex-Gil Vicente), André Leão (ex-Trofense) e Patrick Fernandes (ex-Farense).

O Varzim segue no último lugar do campeonato, com apenas 11 pontos somados em 17 jornadas.