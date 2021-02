Ahmed Isaiah ainda de fora contra o Sp. Covilhã

O avançado nigeriano Ahmed Isaiah, última aquisição no mercado de inverno do Varzim, por empréstimo do Gil Vicente, voltará a ficar de fora dos convocados, na receção ao Sp. Covilhã de esta segunda-feira a uma semana, a cumprir o segundo jogo de suspensão, depois da expulsão na derrota caseira com o Chaves, na 19.ª jornada da Liga Sabseg.





Por outro lado, Baba Sow continua entregue a cuidados médicos após intervenção cirúrgica aos ligamentos do joelho direito, em princípios de setembro, e deverá manter a fase de recuperação até finais de março, segundo previsões do departamento médico.