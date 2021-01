Ahmed Isaiah reforça ataque do Varzim

Depois da contratação do defesa Tiago Almeida (ex-Feirense), a equipa treinada por António Barbosa conta com um reforço para o ataque. Trata-se do nigeriano Ahmed Isaiah, de 25 anos, cedido pelo Gil Vicente até final desta temporada.





O jogador que vai reforçar um dos setores mais carenciado da equipa varzinista, criado na formação do Remo Stars, do seu país natal, jogou no Ribeirão, AD Oliveirense e Vilaverdense, antes de entrar no clube de Barcelos há três épocas. Não tem sido muito utilizado no Gil Vicente e daí o empréstimo ao Varzim, onde vai encontrar os seus compatriotas Fatai, Irobiso e Stanley, também rotulados de avançados.