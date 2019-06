Alan Henrique oficializado como reforço do Varzim

Alan Henrique foi oficializado como o mais recente reforço do Varzim. O defesa-central, de 28 anos, está, assim, de regresso a Portugal, país por onde passou nas temporadas 2014/15 e 2015/16 para representar Beira-Mar e Nacional.





De lá para cá, somou passagens por Umm-Salal, do Catar, Inter Turku, da Finlândia, e Sriwijaya, da Indonésia, este último o emblema que representou na derradeira temporada.À chegada à Póvoa, Alan Henrique assumiu estar muito feliz por ingressar no emblema poveiro e por reencontrar o técnico Paulo Alves, com quem trabalhou no Beira-Mar. "É um desafio novo na minha vida e eu gosto disso. Já trabalhei com o mister Paulo Alves, ele explicou – me o projecto do Varzim para esta época e eu decidi aceitar vir para cá. Quero honrar esta camisola. Espero corresponder dentro de campo às expectativas que estão a depositar em mim", referiu.