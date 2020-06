Álvaro Milhazes e a mudança para o Varzim: «Um dos momentos mais importantes da minha vida»

Álvaro Milhazes foi um dos últimos reforços do Varzim. De regresso ao emblema que o formou para o futebol, o lateral-esquerdo revela-se radiante. "Este é um dos momentos mais importantes da minha vida. Jogar pela equipa principal do Varzim era um sonho, é o clube do meu coração. Mesmo depois de sair, sempre apoiei o clube. Prometo dar tudo", afirmou o ex-Sertanense.





Já Jhon Renteria, anunciado ontem como reforço tal como Milhazes, chegou proveniente do Vianense e deu-se a conhecer: "Estou muito contente por chegar a esta equipa muito grande. Sou muito rápido, muito lutador. Posso prometer que vou lutar até ao final e dar tudo o que tenho."