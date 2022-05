André Geraldes: «O Varzim é um clube muito grande mas não tenho acordo fechado com ninguém»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Geraldes garante que ainda não tem acordo com o Varzim e continua a avaliar propostas."O Varzim é um clube muito grande, mas neste momento não tenho acordo fechado com ninguém", disse ao ex-presidente da SAD do Estrela da Amadora.O dirigente, de 35 anos, pretende um projeto que lhe dê autonomia nas funções e que possa, a curto/médio prazo, jogar na 1.ª Liga.