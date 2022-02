André Leão de regresso para encontro com Farense

Em jogo para acerto de calendário, o Varzim vai defrontar o Farense na próxima quinta-feira. O jogo da 16.ª jornada estava inicialmente marcado para o dia 29 de dezembro mas foi adiado devido ao elevado número de casos positivos de Covid-19 no plantel poveiro.Para esta partida, o treinador já pode contar com André Leão que regressa à equipa depois de ter cumprido um jogo de suspensão. Sendo este um jogo em atraso, o técnico Pedro Miguel não pode contar com os reforços de inverno Tomás Silva, Leandro Silva e Traoré, já que não estavam inscritos na altura. Ricardo Nunes, guarda-redes, também não é opção para defrontar o Farense por se encontrar em isolamento profiláctico, depois de ter acusado positivo à Covid-19.De referir ainda que, ao contrário do que oescreveu ontem, o avançado Agdon pode ser opção para o próximo jogo.