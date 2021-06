André Micael acerta renovação com o Varzim

O Varzim continua muito ativo na preparação da temporada 2021/22 e, depois de anunciarem as saídas de Patrick Fernandes e Fatai e a contratação de Luís Silva, divulgaram a renovação de contrato de André Micael.





Os poveiros conseguem assim manter no plantel uma das figuras da temporada que agora finda. Em 2020/21, o defesa-central, de 32 anos, foi utilizado em 32 encontros, não tendo apontado qualquer golo.Formado no Moreirense e no V. Guimarães, o experiente jogador já representou, enquanto sénior, os cónegos, o Olhanense, o Zawisza Bydgoszcz, o Gaz Metan e o P. Ferreira.