André Micael: «Espero ser uma peça importante na equipa»

André Micael é uma das caras novas do Varzim para a temporada 2020/21 e, nas primeiras declarações enquanto lobo do mar, o jogador de 31 anos não escondeu o seu entusiasmo para o novo desafio.





"É uma honra poder vestir esta camisola. Este é um clube com uma história rica, um clube com uma história como há poucos em Portugal e penso que serei feliz nesta casa. Quero fazer uma época consistente para, dessa forma, ajudar o clube", começou por dizer.Deixando vários elogios aos adeptos do clube, André Micael explicou ainda de que forma a sua experiência poderá ajudar a equipa: "Só no dia a dia de trabalho é que se verá o papel dos jogadores, mas quero ajudar, irei trabalhar no máximo e estou super-motivado para este projeto. Espero ser uma peça importante na equipa".O defesa-central de 31 anos chega à Póvoa de Varzim depois de um golo em 11 jogos ao serviço do P. Ferreira em 2019/20.