André Micael reforça Varzim

O Varzim anunciou a contratação do defesa central português André Micael – confirmando a notícia adiantada pelo Record.





O central de 31 anos atuou na última temporada no P. Ferreira, onde realizou 11 jogos e marcou um golo.Para além dos pacenses, o jogador também já representou Moreirense e Olhanense em Portugal, tendo nos cónegos conquistado uma Taça da Liga, e passou ainda pelo futebol polaco e romeno.Ao site oficial do Varzim, André Micael disse ser uma "honra" vestir a camisola dos alvi-negros, já que este é um clube com uma história "bastante rica".