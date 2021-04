André Vieira estreou-se a marcar fora do habitat natural

Das aquisições garantidas para reforçar o plantel varzinista, uma delas tem uma característica curiosa. Trata-se do médio André Vieira, de 27 anos, que transitou do Farense. Natural da cidade de Faro, nunca saiu do ‘ninho’ algarvio, sendo a primeira vez que subiu o mapa de Portugal até ao Norte, para se instalar na Póvoa de Varzim, não como banhista onde há uma praia de banhos que rivaliza com as algarvias (à exceção das temperaturas), mas, sim, para vestir a camisola listada da equipa varzinista.





Nasceu na capital do Algarve há 27 anos; iniciou a formação no Internacional CA, de Almancil, passando depois pelo Faro e Benfica e Moncarapachense. Fez a sua estreia como sénior no Ferreira, saltou para o Louletano e a seguir para o Operário de Lagoa. Por fim, foi chamado ao Farense, onde se manteve quatro épocas. Pelo que se vê, um percurso totalmente algarvio, até quando teve oportunidade de dar um grande salto ao litoral duriense.André Vieira, na sua passagem pelos clubes do ‘seu’ Algarve dividiu os 187 jogos em competições por quatro equipas, tendo apontado 18 golos, apesar da sua posição de médio. Ao serviço do clube poveiro, estreou-se a marcar frente ao Benfica B, no anterior jogo da 27.ª jornada da Liga Sabseg, selando a vitória que fez com que a equipa comandada por António Barbosa saísse debaixo da linha de água, depois de 20 jornadas na zona da despromoção. Foi utilizado em 21 jogos, mas só em três manteve a titularidade ao longo dos 90 minutos, já que os restantes 18 foram incompletos, pois foi substituído ou foi suplente utilizado.