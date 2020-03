Aniversário do Varzim sem comemorações

O Varzim completa, na próxima quarta-feira, 104 anos após a aprovação dos seus respetivos estatutos, mas as habituais comemorações que têm marcado este dia para os poveiros foram canceladas por via do planos de contingência provocados pelo Coronavírus.





Nem a reunião do Conselho Municipal marcada para meados deste mês, a fim de ser apresentado pelo presidente do Município o projeto de remodelação do estádio se realizou, ficando adiada para data a designar, mas fora do âmbito do aniversário.