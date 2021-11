António Barbosa: «Aproveitar o melhor que temos para vencer o jogo»

Numa altura em que a soma de pontos torna-se prioritária para o Varzim, o jogo com o Penafiel está a ser estudado ao pormenor, tal como explicou o treinador António Barbosa na conferência de imprensa de antevisão do encontro."O Penafiel formou uma equipa para apostar claramente na subida de divisão. Uma equipa com valor coletivo, que gosta de ter a posse de bola com segurança, para partir com perigo para o ataque. Vamos tentar bloquear as intenções que nos possam condicionar e aproveitar o que de melhor temos para vencer o jogo. Procuraremos tirar proveito das aprendizagens, que têm sido muitas, e queremos trazê-las para o campeonato de forma a encarreirar a equipa na conquista de vitórias".António Barbosa lamentou ainda a forma como o Varzim foi tratado em relação à situação de Rodrigo Rego. O técnico acusa os órgãos superiores da Liga de porem em prática dois pesos e duas medidas em relação a casos idênticos, isto na medida em que o jovem não pôde cumprir o jogo de castigo que tinha de cumprir frente ao Sporting por estar emprestado pelos leões. Dessa forma, o defesa-central é baixa para o embate com o Penafiel.