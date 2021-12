António Barbosa e a saída do Varzim: «Agradeço a oportunidade de trabalhar num escalão profissional»

Depois de ter abandonado o comando técnico do Varzim, na sequência dos maus resultados esta temporada, no início de dezembro, António Barbosa deixou esta quinta-feira, através da sua página no Facebook, uma mensagem de despedida ao clube e aos seus adeptos, agradecendo o "apoio constante", relembrando a permanência conseguida pelo clube na época passada e agradecendo a oportunidade de trabalhar num campeonato profissional."Infelizmente, na nova época as exibições não tiveram correspondência nos resultados desportivos. Mesmo assim, destaco a boa imagem que deixámos na Taça de Portugal, primeiro ao eliminar o Marítimo, depois em Alvalade onde discutimos o jogo até ao último segundo, num sinal claro da qualidade do trabalho desenvolvido por todos nós. Devo agradecer também a quem me deu a oportunidade de trabalhar num escalão profissional, num dos clubes com mais história e mística do futebol português", escreveu."Já passaram uns dias desde a saída do Varzim SC. Tive o meu momento de reflexão, mas não podia deixar de enviar uma mensagem aos associados, simpatizantes e adeptos deste grande clube. Obrigado pelo apoio constante! Conseguimos uma notável permanência na 2.ª Liga na temporada passada. A vossa força foi fundamental para as vitórias alcançadas. Infelizmente, na nova época as exibições não tiveram correspondência nos resultados desportivos. Mesmo assim, destaco a boa imagem que deixámos na Taça de Portugal, primeiro ao eliminar o Marítimo, depois em Alvalade onde discutimos o jogo até ao último segundo, num sinal claro da qualidade do trabalho desenvolvido por todos nós.Devo agradecer também a quem me deu a oportunidade de trabalhar num escalão profissional, num dos clubes com mais história e mística do futebol português.Saio de consciência tranquila, porque tudo fizemos para criar soluções, para honrar o símbolo do Varzim S.C., os seus associados e adeptos.Muito Obrigado."